L’atmosphère, c’est dans l’air !, Bibliothèque des Eaux-Vives, Genève

Informations pratiques

L’atmosphère, c’est dans l’air ! Mardi 17 novembre, 18h00 Bibliothèque des Eaux-Vives

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T18:00:00+01:00 – 2026-11-17T19:15:00+01:00

Fin : 2026-11-17T18:00:00+01:00 – 2026-11-17T19:15:00+01:00

L’air que nous respirons est invisible…

Mais de quoi est-il vraiment composé ? Et surtout, comment peut-on le protéger ? Chaque jour, nous respirons environ 20’000 fois sans y penser. Pourtant, derrière ce geste automatique se cache un univers complexe. De la formation de l’atmosphère, jusqu’à l’air qui entre dans nos poumons, tout est lié. Comprendre ces mécanismes, c’est ouvrir les yeux sur les enjeux majeurs de la pollution et sur l’urgence de préserver ce bien commun vital.

Avec Pierre Kunz, ancien chef de secteur à l’office cantonal de l’environnement, en charge de l’assainissement de la qualité de l’air sur le canton de Genève

Rencontre organisée dans le cadre de la 4ème édition de La Semaine du climat – Agenda 21 Ville de Genève

Bibliothèque des Eaux-Vives Rue SILLEM 2, 1207 Genève Genève 1207 http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-eaux-vives/

Pierre Kunz nous explique… // Bibliothèque des Eaux-Vives // 17 novembre 2026// 18h00 à 19h15 // tous publics, dès 10 ans

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