Lattes

LATTÀVÉLO LA GRANDE JOURNÉE DU VÉLO

Avenue de Montpellier Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un nouvel événement dédié au vélo sportif, urbain, ludique, et inclusif proposé par la commune de Lattes !

Un nouvel événement dédié au vélo sportif, urbain, ludique, et inclusif proposé par la commune de Lattes !

Au programme

Sorties Vélo

Gratuit, voir les modalités d’inscription pour chaque sortie (inscription à partir du 6 mai).

Équipement conseillé vélo en bon état et vérifié, casque, gilet jaune, eau, crème solaire, kit de réparation.

Sorties encadrées par les associations ou le service des sports sous votre propre responsabilité. (Mineurs sous la responsabilité des parents).

Village des animations

Animations sur le parvis

De 14h à 18h sur le parvis de l’espace Lattara

Vélos smoothie (MUC) (14h30 17h30)

Préparez vous-même votre smoothie avec des fruits frais grâce à l’énergie de vos jambes !

Vélos connectés (Hérault sport) (14h 18h)

Visualisez votre parcours sur un écran lors de votre effort.

Vélo maniabilité (14h 18h)

Slalom, passage d’obstacles, passer dessous, attraper un objet proche du sol.

Balade en vélo-bus

9 places, inscriptions directement sur place.

Atelier réparation vélo (15h30 18h)

Un mécanicien répare avec les petits problèmes de votre vélo (apportez les pièces).

Stand mobilité durable et jeux (14h 18h)

Comment se déplacer plus vert ? Conseils et bons plans par L’Ecoscope ALEC.

Stand matériel inclusif (L’ETAPE) (14h 18h)

Découvrez du matériel de déplacement adapté pour les personnes à mobilité réduite. .

Avenue de Montpellier Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English : LATTÀVÉLO LA GRANDE JOURNÉE DU VÉLO

A new event dedicated to sporty, urban, fun and inclusive cycling proposed by the municipality of Lattes!

L’événement LATTÀVÉLO LA GRANDE JOURNÉE DU VÉLO Lattes a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER