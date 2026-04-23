L’Attrape-soleil > Atelier 6-12 ans Saint-Lô
L’Attrape-soleil > Atelier 6-12 ans Saint-Lô mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Lô
L’Attrape-soleil > Atelier 6-12 ans
Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Rendez-vous le 08 juillet au musée du bocage normand de Saint-Lô pour un atelier 6-12 ans l’attrape soleil !
Venez créer un objet magique qui transforme la lumière en mille couleurs. Fabriquez votre propre attrape-soleil et repartez avec votre création !
Rendez-vous au musée du bocage normand de Saint-Lô !
Réservations au 02 33 72 52 55 .
Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
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English : L’Attrape-soleil > Atelier 6-12 ans
L’événement L’Attrape-soleil > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô
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