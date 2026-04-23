Saint-Lô

L’Attrape-soleil > Atelier 6-12 ans

Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Rendez-vous le 08 juillet au musée du bocage normand de Saint-Lô pour un atelier 6-12 ans l’attrape soleil !

Venez créer un objet magique qui transforme la lumière en mille couleurs. Fabriquez votre propre attrape-soleil et repartez avec votre création !

Rendez-vous au musée du bocage normand de Saint-Lô !

Réservations au 02 33 72 52 55 .

Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : L’Attrape-soleil > Atelier 6-12 ans

L’événement L’Attrape-soleil > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô