Laudato Si’ – Exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand, Orléans, église Notre-Dame de Consolation, Orléans
vendredi 18 septembre 2026 · Orléans, église Notre-Dame de Consolation · Orléans
Informations pratiques
Laudato Si’ – Exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand 18 – 20 septembre Orléans, église Notre-Dame de Consolation Loiret
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
L’exposition propose un dialogue entre les photographies de Yann Arthus-Bertrand et des extraits de l’encyclique Laudato Si’ du Pape François : les citations de la lettre pontificale nous invitant à la sauvegarde de la maison commune, sont illustrées de magnifiques et diverses vues de la Terre et des activités humaines qui la modèlent. Cette exposition réunit le combat écologique de deux grandes voix en faveur des hommes et de l’environnement.
L’exposition a lieu du 5 septembre au 4 octobre 2026 et se répartit dans les églises de Saran, Semoy, Fleury-les-Aubrais et Notre-Dame de Consolation à Orléans. Un questionnaire permet de s’approprier les différents enjeux présentés par l’exposition.
Orléans, église Notre-Dame de Consolation 393 rue du faubourg Bannier Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
L’exposition propose un dialogue entre les photographies de Yann Arthus-Bertrand et des extraits de l’encyclique Laudato Si’ du Pape François : les citations de la lettre pontificale nous invitant à …
©Yann Arthus-Bertrand
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