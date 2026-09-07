L’Aude s’affiche ! La publicité dans l’Aude de 1800 à nos jours, La Maison des Vins de Limoux, Limoux

Informations pratiques

L’Aude s’affiche ! La publicité dans l’Aude de 1800 à nos jours 19 et 20 septembre La Maison des Vins de Limoux Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition des Archives départementales de l’Aude consacrée aux publicités anciennes, de 1800 à nos jours.

Une partie de l’exposition met particulièrement à l’honneur les affiches et la promotion de la Blanquette de Limoux depuis le XIXe siècle.

La Maison des Vins de Limoux 11A allée des Marronniers 11300 Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 http://www.maisondesvinsdelimoux.com Installée dans une demeure historique du centre de Limoux, la Maison des Vins vous invite à découvrir les appellations d’origine protégée (A.O.P.) de Limoux à travers un espace de 200 m² dédié à l’univers viticole du territoire.

Ce parcours de découverte met en lumière l’histoire, les savoir-faire et la richesse des vins qui font la renommée de Limoux, au cœur d’un lieu patrimonial chargé de caractère. Situé en centre-ville, le site bénéficie de la proximité immédiate de parkings et d’arrêts de bus, facilitant l’accès des visiteurs.

Expostion des Archives Départementales de l’Aude sur les publicités anciennes de 1800 à nos jours; Une partie de cette exposition est consacrée en particulier aux affiches et à la promotion de la de…

©archives départementales de l’Aude