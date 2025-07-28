Laura Calu « Senk »

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

« Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.

Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque,

mais surtout contre ses propres contradictions.

« Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. »

Bah non.

Si, en fait si. »

Spectacle clairement déconseillé aux enfants (-14) .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Laura Calu « Senk »

German : Laura Calu « Senk »

Italiano :

Espanol : Laura Calu « Senk »

L’événement Laura Calu « Senk » Biarritz a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Biarritz