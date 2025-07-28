Laura Calu « Senk » Gare du Midi Biarritz
Laura Calu « Senk » Gare du Midi Biarritz jeudi 18 juin 2026.
Laura Calu « Senk »
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz
Début : 2026-06-18
« Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.
Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque,
mais surtout contre ses propres contradictions.
« Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. »
Bah non.
Si, en fait si. »
Spectacle clairement déconseillé aux enfants (-14) .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
