Laurel et Hardy avec l’Orchestre de la Suisse Romande en live, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Laurel et Hardy avec l’Orchestre de la Suisse Romande en live Jeudi 24 septembre, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00

Jean Deroyer direction

Cyrille Aufort musique

3 courts-métrages:

Œil pour œil de James W. Horne

Vive la liberté de Leo McCarey

La Bataille du siècle de Clyde Bruckman

Figures majeures du cinéma burlesque des années 1920 et 1930, Stan Laurel et Oliver Hardy ont marqué l’histoire du septième art par la précision de leur jeu, le sens du rythme et une mécanique comique d’une rare efficacité.

À l’écran, une sélection de courts-métrages restaurés permettra de redécouvrir toute la finesse de leur art. En regard, l’orchestre interprétera en direct une partition symphonique spécialement conçue pour accompagner ces films, renouant avec la tradition des projections musicales qui, à l’époque du cinéma muet, faisaient dialoguer image et musique dans une même expérience collective.

Ce ciné-concert propose ainsi une approche patrimoniale et artistique exigeante, où la richesse des timbres orchestraux éclaire la dramaturgie visuelle et souligne la modernité intacte de ce duo légendaire. Une rencontre entre mémoire du cinéma et interprétation symphonique.

Durée totale approximative de 1h00 (sans entracte)

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/en/concerts-tickets/concerts/detail-dun-evenement/event/laurel-hardy »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Riez aux éclats avec Laurel et Hardy! Trois courts-métrages du duo légendaire du cinéma burlesque, accompagnés en direct par l’Orchestre de la Suisse Romande

Laurel et Hardy