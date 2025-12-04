Laurent Baffie Oh Putain Laurent !! Gare du Midi Biarritz
Laurent Baffie Oh Putain Laurent !! Gare du Midi Biarritz samedi 22 mai 2027.
Laurent Baffie Oh Putain Laurent !!
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Laurent Baffie revient en force avec un nouveau spectacle.
Il paraît qu’on peut plus rien dire ? C’est ce qu’on va voir !
Dans Oh, p****n Laurent, le sniper de l’humour dégaine plus vite que son ombre et tire à balles réelles sur tout ce qui bouge.
Ça vous choque ? C’est bon signe. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
English : Laurent Baffie Oh Putain Laurent !!
L’événement Laurent Baffie Oh Putain Laurent !! Biarritz a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Biarritz