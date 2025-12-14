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Laurent Bariohay – Les mecs bien reviennent à la mode à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Laurent Bariohay – Les mecs bien reviennent à la mode à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Laurent Bariohay – Les mecs bien reviennent à la mode à L’improviste Brive-la-Gaillarde jeudi 22 octobre 2026.

Adresse : 16 Rue Majour

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : jeudi 22 octobre 2026

Fin : jeudi 22 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Laurent Bariohay – Les mecs bien reviennent à la mode à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Un spectacle drôle, sincère et plein d’autodérision sur les paradoxes masculins d’aujourd’hui.
Ok, ils reviennent à la mode, mais c’est quoi un mec bien ?
Est-ce que l’on nait mec bien ou on le devient ?
De plus, le mec bien de maintenant, c’est le même mec bien que celui d’avant, ou c’est un autre genre de mec bien ?
Et si pour le savoir vous entriez dans la tête d’un mec ?   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Laurent Bariohay – Les mecs bien reviennent à la mode à L’improviste

L’événement Laurent Bariohay – Les mecs bien reviennent à la mode à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme

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