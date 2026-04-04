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LAURENT GERRA LE SCARABEE – ROANNE Riorges

LAURENT GERRA LE SCARABEE – ROANNE Riorges

LAURENT GERRA LE SCARABEE – ROANNE Riorges jeudi 29 avril 2027.

Lieu : LE SCARABEE - ROANNE

Adresse : RUE DU MARCLET

Ville : 42153 Riorges

Département : 42

Début : 2027-04-29

Fin : 2027-04-29

Heure de début : 20:00

LAURENT GERRA Début : 2027-04-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SCARABEE – ROANNE RUE DU MARCLET 42153 Riorges 42

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