Laurent Voulzy Bourges

Laurent Voulzy en concert un moment suspendu entre poésie, mélodie et émotions intimes. Laissez-vous emporter par la magie de ses plus belles chansons.

Laurent Voulzy vous invite à un concert hors du temps, entre rêve et douceur. Accompagné de ses musiciens, il revisite avec élégance les grands titres qui ont marqué plusieurs générations Le pouvoir des fleurs, Belle-Île-en-Mer, Rockollection ou encore Jeanne. Dans une atmosphère feutrée, presque spirituelle, Voulzy tisse un lien unique avec le public, mêlant guitare, voix aérienne et arrangements raffinés. Un moment rare, sensible et profondément humain, à savourer pleinement. 49 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33

English :

Laurent Voulzy in concert: a moment suspended between poetry, melody and intimate emotions. Let yourself be carried away by the magic of his most beautiful songs.

German :

Laurent Voulzy im Konzert: ein schwebender Moment zwischen Poesie, Melodie und intimen Emotionen. Lassen Sie sich von der Magie seiner schönsten Lieder mitreißen.

Italiano :

Laurent Voulzy in concerto: un momento sospeso tra poesia, melodia ed emozioni intime. Lasciatevi trasportare dalla magia delle sue canzoni più belle.

Espanol :

Laurent Voulzy en concierto: un momento suspendido entre poesía, melodía y emociones íntimas. Déjese llevar por la magia de sus canciones más bellas.

