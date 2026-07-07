L’autre Dame de Paris Les rias 2026 Parking Barzaz Breizh Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

L’autre Dame de Paris Les rias 2026

Parking Barzaz Breizh 1 Place du Barzaz Breizh Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:12:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Être engagé et s’amuser, c’est possible ? En tous cas, on peut essayer ! L’autre Dame de Paris pose un regard décalé sur une œuvre du passé dont les sujets sont toujours d’actualité. Entre théâtre de rue, cirque, danse et autres surprises, nous suivons les aventures d’une bohémienne, d’un bossu, d’une cathédrale et de son parvis… Tout ça, sur des musiques de Santa Barbara, Rage Against the Machine et les Jackson Five ! .

Parking Barzaz Breizh 1 Place du Barzaz Breizh Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement L’autre Dame de Paris Les rias 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS