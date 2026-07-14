L’avare ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
vendredi 18 décembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes
Informations pratiques
L’avare ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 18 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Comédie de Molière. Harpagon aime une seule chose plus que tout au monde : sa cassette, un trésor jalousement caché. Afin d’assurer sa fortune, il sème un véritable chaos dans ses relations
Une comédie de Molière.
Harpagon aime une seule chose plus que tout au monde : sa cassette, un trésor jalousement enterré dans son jardin. Harpagon, afin d’assurer sa fortune, sème un véritable chaos dans les relations familiales et amoureuses de son entourage. Dans cette comédie pleine de quiproquos et de rebondissements, Molière tourne au ridicule un défaut humain : l’avarice.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-18T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-18T22:00:00.000+01:00
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ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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