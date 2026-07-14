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L’avare ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

vendredi 18 décembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes

L’avare ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
ADEC / Maison du Théâtre amateur
Adresse
45 Rue Papu, Rennes, France
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

L’avare ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 18 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Comédie de Molière. Harpagon aime une seule chose plus que tout au monde : sa cassette, un trésor jalousement caché. Afin d’assurer sa fortune, il sème un véritable chaos dans ses relations

Une comédie de Molière.
Harpagon aime une seule chose plus que tout au monde : sa cassette, un trésor jalousement enterré dans son jardin. Harpagon, afin d’assurer sa fortune, sème un véritable chaos dans les relations familiales et amoureuses de son entourage. Dans cette comédie pleine de quiproquos et de rebondissements, Molière tourne au ridicule un défaut humain : l’avarice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-18T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-18T22:00:00.000+01:00

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ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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