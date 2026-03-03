L’avenir de l’eau en Périgord-Limousin Piégut-Pluviers

L’avenir de l’eau en Périgord-Limousin

La Baleine à Bascule Piégut-Pluviers Dordogne

Quel avenir pour l’eau en Périgord-Limousin ? Question pleine d’incertitude mais essentielle pour anticiper la raréfaction de la ressource. Après une conférence Réflexions sur les étangs dans le contexte du changement climatique des connaissances actuelles aux possibles bénéfices ou impacts à l’horizon 2050 par Gilles Guibaud, enseignant-chercheur de l’Université de Limoges, membre d’Acclimaterra et du conseil scientifique du Parc, une animation du Parc permettra de découvrir le fonctionnement des milieux aquatiques et humides grâce à une maquette interactive. Soirée rythmée par une crieuse. Animé par le Parc et Gilles Guibaud.

Apéritif dinatoire offert.

En partenariat avec les Communautés de communes Périgord-Nontronnais, Dronne et Belle, Périgord Limousin, Isle Loue Auvézère, les associations La Baleine à Bascule et Acclimaterra

Rens. au Parc 05 53 55 36 00 .

La Baleine à Bascule Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

English : L’avenir de l’eau en Périgord-Limousin

What does the future hold for water in Périgord-Limousin? A question fraught with uncertainty, but essential if we are to anticipate the increasing scarcity of this resource. After a conference entitled Reflections on ponds in the context of climate change , the event will be followed by an exhibition entitled The future of water in the Périgord-Limousin region

