MAI A VÉLO 09 et 10 mai 2026, PIEGUT-PLUVIERS 24360, Piégut-Pluviers

MAI A VÉLO 09 et 10 mai 2026 9 et 10 mai PIEGUT-PLUVIERS 24360 Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

PIEGUT-PLUVIERS 24360 ; RUE DES ALLIÉS PLACE DE LA BASCULE : 2 journées seront consacrées à » MAI A VELO » le samedi 09/05/2026 un parcours vtt tres facile pour inciter les jeunes à pédaler , le dimanche 10 mai 2026 deux parcours route de 38 kms et 60 kms pour admirer les paysages du limousin et du perigord.Open runner n° 18607118 – 18607131 .Le samedi un gouter sera offert aux enfants , le dimanche un pot sera offert aux parcours route . Le port du casque est obligatoire ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs . Une assurance federale sera validée pour ces deux journées .Le Club décline toutes responsabilités concernant la santé du pratiquant.

PIEGUT-PLUVIERS 24360 39 Rue des Alliés 24360 Piégut-Pluviers 39 Rue des Alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cyclo.club.de.la.tour.24@gmail.com »}]

PARCOURS VTT ET ROUTES