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L’aventure entre vigne & forêt Dîner Domaine Rivière Bagnols

L’aventure entre vigne & forêt Dîner Domaine Rivière Bagnols vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Domaine Rivière

Adresse : 553 route des Tuillières

Ville : 69620 Bagnols

Département : Rhône

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 70 70 70

Bagnols

L’aventure entre vigne & forêt Dîner

Domaine Rivière 553 route des Tuillières Bagnols Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Rivière vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement L’aventure entre vigne & forêt . … Voir la suite sur le site du festival
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Domaine Rivière 553 route des Tuillières Bagnols 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 83 95 76  contact@domaine-riviere.fr

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English : L’aventure entre vigne & forêt Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Rivière will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event L’aventure entre vigne & forêt . … See more on the event website

L’événement L’aventure entre vigne & forêt Dîner Bagnols a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais

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