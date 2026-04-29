Une parenthèse hors du temps, entre nature, gastronomie et grands vins Dîner Domaine Rivière Bagnols

Bagnols

Une parenthèse hors du temps, entre nature, gastronomie et grands vins Dîner

Domaine Rivière 553 route des Tuillières Bagnols Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Rivière vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Une parenthèse hors du temps, entre nature, gastronomie et grands vins . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine Rivière 553 route des Tuillières Bagnols 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 83 95 76 contact@domaine-riviere.fr

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English : Une parenthèse hors du temps, entre nature, gastronomie et grands vins Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Rivière will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event Une parenthèse hors du temps, entre nature, gastronomie et grands vins . … See more on the event website

L’événement Une parenthèse hors du temps, entre nature, gastronomie et grands vins Dîner Bagnols a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais