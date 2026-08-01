Informations pratiques

Lavercantière

Lavercantière-Rampoux en fête

Lavercantière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Le comité des fêtes de Lavercantière-Rampoux vous convie à sa traditionnelle fête de village

Le comité des fêtes de Lavercantière-Rampoux vous convie à sa traditionnelle fête de village. 2 jours de fête, repas et bals, l'occasion pour petits et grands de s'amuser ! Ambiance village, repas conviviaux, concerts & DJ sets ! Ramène tes potes, ta famille, ton sourire !

.

Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 28 27 49 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lavercantière-Rampoux Festival Committee invites you to its traditional village festival

L’événement Lavercantière-Rampoux en fête Lavercantière a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cazals-Salviac