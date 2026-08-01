Lavercantière-Rampoux en fête Lavercantière
samedi 8 août 2026 · Lavercantière
Informations pratiques
Lavercantière
Lavercantière-Rampoux en fête
Lavercantière Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Le comité des fêtes de Lavercantière-Rampoux vous convie à sa traditionnelle fête de village
Le comité des fêtes de Lavercantière-Rampoux vous convie à sa traditionnelle fête de village. 2 jours de fête, repas et bals, l'occasion pour petits et grands de s'amuser ! Ambiance village, repas conviviaux, concerts & DJ sets ! Ramène tes potes, ta famille, ton sourire !
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Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 28 27 49 06
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English :
The Lavercantière-Rampoux Festival Committee invites you to its traditional village festival
L’événement Lavercantière-Rampoux en fête Lavercantière a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cazals-Salviac
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