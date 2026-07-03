Informations pratiques

Lavérune

LAV’ESTIVALES

Avenue du Château Lavérune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-24 2026-08-28

Les soirées Lav’Estivales reviennent pour une 8e édition encore plus gourmande et pour trois dates vendredi 3 juillet, vendredi 24 juillet vendredi 28 août de 19h30 à 23h, dans le cadre du parc du Château des Évêques.

Les soirées Lav’Estivales reviennent pour une 8e édition encore plus gourmande et pour trois dates vendredi 3 juillet, vendredi 24 juillet vendredi 28 août de 19h30 à 23h, dans le cadre du parc du Château des Évêques.

Comme les années précédentes, de 19h30 à 23h, habitants et visiteurs pourront profiter d’une ambiance conviviale avec animation musicale, food-trucks, caveaux viticoles, bières et cidres artisanaux.

Entrée libre.

Les visiteurs pourront également déguster les vins de cinq caveaux viticoles de Lavérune, Juvignac et Saint-Georges-d’Orques, des bières artisanales, du cidre et des jus locaux .

Avenue du Château Lavérune 34880 Hérault Occitanie accueil@mairiedelaverune.fr

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English : LAV’ESTIVALES

The Lav’Estivales evenings are back for an even more indulgent 8th edition, with three dates: Friday, July 3; Friday, July 24; and Friday, August 28, from 7:30 p.m. to 11:00 p.m., in the grounds of the Château des Cévères.

L’événement LAV’ESTIVALES Lavérune a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER