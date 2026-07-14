Informations pratiques

Lavinia Mancusi Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 30 septembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

La nouvelle voix des traditions populaires italiennes.

Parmi les voix les plus intenses de la nouvelle génération de la scène musicale transalpine, **Lavinia Mancusi** imprime sa forte personnalité dans l’interprétation des traditions populaires italiennes et dans ses échappées belles dans les musiques du monde.

Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-30T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-30T13:30:00.000+02:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

