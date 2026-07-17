Lawrence d’Arabie, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Lawrence d’Arabie Vendredi 31 juillet, 20h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:47:00+02:00

Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:47:00+02:00

Séance présentée par Simon Blondeau, membre de l’équipe du cinéma

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=4BQ6M »}]

L’effet rétro – Pendant la Première Guerre mondiale, le lieutenant britannique T.E. Lawrence reçoit l’ordre de soutenir les Arabes dans leur lutte contre les Turcs alliés des Allemands. Le Britanni…