L’Azuré du serpolet et autres papillons Mareuil-sur-Cher
L’Azuré du serpolet et autres papillons Mareuil-sur-Cher samedi 25 juillet 2026.
Mareuil-sur-Cher
L’Azuré du serpolet et autres papillons
Mareuil-sur-Cher Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Partez à la découverte d’un des papillons les plus menacés et aux mœurs singulières… et découvrez ses congénères. RESERVATION
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Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 53 13 environnement@departement41.fr
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English :
Set out to discover one of the most endangered butterflies with unique habits… and learn about its relatives. RESERVATION
L’événement L’Azuré du serpolet et autres papillons Mareuil-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental 41