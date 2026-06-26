Mareuil-sur-Cher

L’Azuré du serpolet et autres papillons

Mareuil-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Partez à la découverte d’un des papillons les plus menacés et aux mœurs singulières… et découvrez ses congénères. RESERVATION

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Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 53 13 environnement@departement41.fr

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English :

Set out to discover one of the most endangered butterflies with unique habits… and learn about its relatives. RESERVATION

L’événement L’Azuré du serpolet et autres papillons Mareuil-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental 41