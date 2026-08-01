Lazy birds Concert au Prieuré du Puley Prieuré du Puley Le Puley
vendredi 14 août 2026 · Prieuré du Puley · Le Puley
Informations pratiques
Le Puley
Lazy birds Concert au Prieuré du Puley
Prieuré du Puley Le Bourg Le Puley Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le trio Lazy Birds vous invite à un voyage musical entre grands standards du jazz swing et incontournables de la chanson française. Portées par une voix chaleureuse, une guitare et une contrebasse, des mélodies emblématiques de Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Henri Betti ou Jacques Datin reprennent vie dans un univers élégant et plein de charme. Un concert tout en douceur et en swing, à savourer dans le cadre exceptionnel du Prieuré du Puley.
Repli en cas de pluie Église de Saint-Micaud .
Prieuré du Puley Le Bourg Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
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English : Lazy birds Concert au Prieuré du Puley
L’événement Lazy birds Concert au Prieuré du Puley Le Puley a été mis à jour le 2026-07-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II