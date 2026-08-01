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Lazy birds Concert au Prieuré du Puley Prieuré du Puley Le Puley

vendredi 14 août 2026 · Prieuré du Puley · Le Puley

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Prieuré du Puley
Adresse
Le Bourg
Ville
71460 Le Puley
Département
Saône-et-Loire
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Le Puley

Lazy birds Concert au Prieuré du Puley

Prieuré du Puley Le Bourg Le Puley Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le trio Lazy Birds vous invite à un voyage musical entre grands standards du jazz swing et incontournables de la chanson française. Portées par une voix chaleureuse, une guitare et une contrebasse, des mélodies emblématiques de Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Henri Betti ou Jacques Datin reprennent vie dans un univers élégant et plein de charme. Un concert tout en douceur et en swing, à savourer dans le cadre exceptionnel du Prieuré du Puley.
Repli en cas de pluie Église de Saint-Micaud   .

Prieuré du Puley Le Bourg Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16  tourisme@ccscc.fr

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English : Lazy birds Concert au Prieuré du Puley

L’événement Lazy birds Concert au Prieuré du Puley Le Puley a été mis à jour le 2026-07-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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