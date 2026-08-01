Lazy birds Concert au Prieuré du Puley Prieuré du Puley Le Puley

Informations pratiques

Le Puley

Lazy birds Concert au Prieuré du Puley

Prieuré du Puley Le Bourg Le Puley Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le trio Lazy Birds vous invite à un voyage musical entre grands standards du jazz swing et incontournables de la chanson française. Portées par une voix chaleureuse, une guitare et une contrebasse, des mélodies emblématiques de Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Henri Betti ou Jacques Datin reprennent vie dans un univers élégant et plein de charme. Un concert tout en douceur et en swing, à savourer dans le cadre exceptionnel du Prieuré du Puley.

Repli en cas de pluie Église de Saint-Micaud .

Prieuré du Puley Le Bourg Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Lazy birds Concert au Prieuré du Puley

L’événement Lazy birds Concert au Prieuré du Puley Le Puley a été mis à jour le 2026-07-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II