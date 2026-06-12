LDC Fest Barbecue Motard et rassemblement La Cernay Blanche La Chaux samedi 4 juillet 2026.

La Chaux

LDC Fest Barbecue Motard et rassemblement

La Cernay Blanche 1 Route du Ski La Chaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

A partir de 17h le samedi et de 9h le dimanche.

Organisé par les Déglingués Casqués MCP, le Barbecue Motard LDC et LDC Racing Team.

Samedi soir barbecue (réservation conseillée). Dimanche à 10h balade motorisée (toutes motos >125cm3, voitures anciennes, prestiges, sportives, américaines. Dès midi rassemblement auto/moto + buvette, food truck et petite restauration. Tout le week-end collection de vieux casques de moto.

Accès libre. Voir pour tarifs barbecue.

Renseignements par mail ou sur Facebook. .

La Cernay Blanche 1 Route du Ski La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mcp.ldc25@gmail.com

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English : LDC Fest Barbecue Motard et rassemblement

L’événement LDC Fest Barbecue Motard et rassemblement La Chaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS