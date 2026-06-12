LDC Fest Barbecue Motard et rassemblement La Cernay Blanche La Chaux
LDC Fest Barbecue Motard et rassemblement La Cernay Blanche La Chaux samedi 4 juillet 2026.
La Chaux
LDC Fest Barbecue Motard et rassemblement
La Cernay Blanche 1 Route du Ski La Chaux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
A partir de 17h le samedi et de 9h le dimanche.
Organisé par les Déglingués Casqués MCP, le Barbecue Motard LDC et LDC Racing Team.
Samedi soir barbecue (réservation conseillée). Dimanche à 10h balade motorisée (toutes motos >125cm3, voitures anciennes, prestiges, sportives, américaines. Dès midi rassemblement auto/moto + buvette, food truck et petite restauration. Tout le week-end collection de vieux casques de moto.
Accès libre. Voir pour tarifs barbecue.
Renseignements par mail ou sur Facebook. .
La Cernay Blanche 1 Route du Ski La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mcp.ldc25@gmail.com
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English : LDC Fest Barbecue Motard et rassemblement
L’événement LDC Fest Barbecue Motard et rassemblement La Chaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS