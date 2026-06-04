Pensol

Le 15 août à Pensol

Place des Tilleuls Pensol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

En ce traditionnel 15 août à Pensol, venez vous régaler et vous amuser avec un délicieux repas et des animations gratuites au cœur du Parc Naturel Régionale Périgord Limousin. Le tout dans une ambiance festive et conviviale ! .

Place des Tilleuls Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 26 47 25 mairie.de.pensol@wanadoo.fr

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English : Le 15 août à Pensol

L’événement Le 15 août à Pensol Pensol a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Ouest Limousin