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Le 15 août à Pensol Pensol

Le 15 août à Pensol Pensol

Le 15 août à Pensol Pensol samedi 15 août 2026.

Adresse : Place des Tilleuls

Ville : 87440 Pensol

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Pensol

Le 15 août à Pensol

Place des Tilleuls Pensol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

En ce traditionnel 15 août à Pensol, venez vous régaler et vous amuser avec un délicieux repas et des animations gratuites au cœur du Parc Naturel Régionale Périgord Limousin. Le tout dans une ambiance festive et conviviale !   .

Place des Tilleuls Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 26 47 25  mairie.de.pensol@wanadoo.fr

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English : Le 15 août à Pensol

L’événement Le 15 août à Pensol Pensol a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Ouest Limousin

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