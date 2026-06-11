Le Bal à Papa Salle Michel Audiard Eu
Le Bal à Papa Salle Michel Audiard Eu dimanche 7 mars 2027.
Eu
Le Bal à Papa
Salle Michel Audiard Ruelle Semichon Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 14:30:00
fin : 2027-03-07 19:30:00
Date(s) :
2027-03-07
Le Bal à Papa Souvenez-vous…
Il y a des souvenirs qui ne s’effacent jamais. Le son d’un accordéon, une valse qui résonne dans la salle, les éclats de rire entre amis, les premiers regards échangés sur une piste de danse…
Le Bal à Papa vous invite à retrouver cette atmosphère d’autrefois, celle des fêtes populaires où l’on prenait le temps de vivre, de danser et de partager ensemble des moments simples et sincères.
Le temps d’un bal, laissez la nostalgie vous emporter et replongez dans les souvenirs de nos parents, de nos grands-parents, de ces années où la musique réunissait toutes les générations.
Parce que les plus beaux souvenirs ne vieillissent jamais… ils continuent de danser dans nos cœurs.
Tarif 13€ .
Salle Michel Audiard Ruelle Semichon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 43 07 billetterie@lagencedesartistes.com
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English : Le Bal à Papa
L’événement Le Bal à Papa Eu a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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