Le Bal de Pat Kalla Parc de Maurepas Rennes Jeudi 23 juillet, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Spectacle musical – dès 6 ans]

Y a un mec qui s’la fredonne depuis pas mal d’années ! Soul, Afro Hip-Hop, Jazz, les oreilles aiguisées… Au fond de sa poche, un mouchoir de Soul, un bout d’Afrique, une noix de cola et des contes pour enfants à partager !

Pat Kalla propose ici, avec ses musiciens un bal unique qui casse les codes : du Steve Waring version Punk à Anne Sylvestre en Maloya, du Brassens en makossa… Donnez-leur un morceau choisi par les enfants, et ils le transformeront pour le spectacle. Afro ? Funk ? Rock ou Metal ? Surprise…

Un merveilleux concert à vivre entre copains, copines ou en famille, sans lassitude !

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T18:30:00.000+02:00

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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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