Le Bal de Pat Kalla Parc de Maurepas Rennes
Le Bal de Pat Kalla Parc de Maurepas Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Le Bal de Pat Kalla Parc de Maurepas Rennes Jeudi 23 juillet, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
[Spectacle musical – dès 6 ans]
Y a un mec qui s’la fredonne depuis pas mal d’années ! Soul, Afro Hip-Hop, Jazz, les oreilles aiguisées… Au fond de sa poche, un mouchoir de Soul, un bout d’Afrique, une noix de cola et des contes pour enfants à partager !
Pat Kalla propose ici, avec ses musiciens un bal unique qui casse les codes : du Steve Waring version Punk à Anne Sylvestre en Maloya, du Brassens en makossa… Donnez-leur un morceau choisi par les enfants, et ils le transformeront pour le spectacle. Afro ? Funk ? Rock ou Metal ? Surprise…
Un merveilleux concert à vivre entre copains, copines ou en famille, sans lassitude !
Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T18:30:00.000+02:00
1
Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- PAUSE PARENTS EPI des Longs Champs Rennes 3 juin 2026
- PAUSE PARENTS, EPI des Longs Champs, Rennes 3 juin 2026
- Atelier Bim Bam Boum Maison Marbeuf Rennes 3 juin 2026
- Atelier Bim Bam Boum, Maison Marbeuf, Rennes 3 juin 2026
- La galerie Tami invite le collectif Becky Galerie TAMI Rennes 3 juin 2026