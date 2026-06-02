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Le Bal de Pat Kalla Parc de Maurepas Rennes

Le Bal de Pat Kalla Parc de Maurepas Rennes

Le Bal de Pat Kalla Parc de Maurepas Rennes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Parc de Maurepas

Adresse : 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Le Bal de Pat Kalla Parc de Maurepas Rennes Jeudi 23 juillet, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Spectacle musical – dès 6 ans]

Y a un mec qui s’la fredonne depuis pas mal d’années ! Soul, Afro Hip-Hop, Jazz, les oreilles aiguisées… Au fond de sa poche, un mouchoir de Soul, un bout d’Afrique, une noix de cola et des contes pour enfants à partager !
Pat Kalla propose ici, avec ses musiciens un bal unique qui casse les codes : du Steve Waring version Punk à Anne Sylvestre en Maloya, du Brassens en makossa… Donnez-leur un morceau choisi par les enfants, et ils le transformeront pour le spectacle. Afro ? Funk ? Rock ou Metal ? Surprise…
Un merveilleux concert à vivre entre copains, copines ou en famille, sans lassitude !

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T18:30:00.000+02:00

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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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