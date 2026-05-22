Le Banquet Céleste en duo à la Chapelle Pol Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Le Banquet Céleste en duo à la Chapelle Pol

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Banquet Céleste en duo

Benoît Arnould, baryton

André Henrich, luth

Voyage, voyage…

Musique vocale XVIè et XVIIè , Angleterre, Allemagne, italien, français Avec ce programme, nous vous proposons un voyage à travers l’Europe du début du XVII? siècle. À cette époque, les airs accompagnés au luth étaient chantés à la cour, dans les salons ou simplement à la maison, comme un moment de détente et de plaisir musical dans une forme de récréation. Les nombreuses publications conservées aujourd’hui témoignent de leur grande popularité. Des compositeurs tels que J. Dowland, É. Moulinié, G. Caccini et A. Krieger nous accompagnent dans ce moment de poésie, de tendresse et d’intimité.

16h et 18h concerts

15h30 et 17h30 visite flash

En partenariat avec l’association Les mercredis de la Chapelle Pol .

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne

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L’événement Le Banquet Céleste en duo à la Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne