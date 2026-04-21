Les secrets des plantes du littoral Plounéour-Brignogan-plages
Les secrets des plantes du littoral Plounéour-Brignogan-plages dimanche 24 mai 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Les secrets des plantes du littoral
Beg ar Groaz Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Partez à la découverte des plantes sauvages du littoral de la Côte des Légendes lors d’une balade nature conviviale. Apprenez à reconnaître les espèces locales, comprendre leurs usages et leurs bienfaits, tout en adoptant une approche respectueuse de la biodiversité.
Sur inscription. .
Beg ar Groaz Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Les secrets des plantes du littoral Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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