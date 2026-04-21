Plounéour-Brignogan-plages

Les secrets des plantes du littoral

Beg ar Groaz Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Partez à la découverte des plantes sauvages du littoral de la Côte des Légendes lors d’une balade nature conviviale. Apprenez à reconnaître les espèces locales, comprendre leurs usages et leurs bienfaits, tout en adoptant une approche respectueuse de la biodiversité.

Sur inscription. .

Beg ar Groaz Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Les secrets des plantes du littoral Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne