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Le Banquet des Charretiers Stade Georges Martin Fuveau

dimanche 13 septembre 2026 · Stade Georges Martin · Fuveau

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Stade Georges Martin
Adresse
Avenue Du 08 Mai 1945
Ville
13710 Fuveau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Fuveau

Le Banquet des Charretiers

Dimanche 13 septembre. Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vivez l’effervescence du Banquet des Charretiers à Fuveau! Entre défilés, musique folklorique et gastronomie régionale, cette fête traditionnelle en plein air célèbre les produits du terroir. Un rendez-vous régional incontournable!
Banquet des Charretiers — Saint Éloi de Fuveau 2026

Menu Adulte (38 €)
Entrée Duo de terrines maison
Plat Lasagnes Bastiaise (Bœuf, veau, brousse, tomates)
Fromage Assiette de derived fromages
Dessert Panna Cotta
Inclus Vin et café compris dans le menu

Menu Enfant (15 €)
Nuggets, frites
Gâteau au chocolat

Informations et inscriptions 07 67 44 82 16
comitesaintjeanfuveau@gmail.com   .

Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 44 82 16  comitesaintjeanfuveau@gmail.com

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English :

Experience the excitement of the Banquet des Charretiers in Fuveau! With parades, folk music, and regional cuisine, this traditional outdoor festival celebrates local products. A must-see regional event!

L’événement Le Banquet des Charretiers Fuveau a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Fuveau

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