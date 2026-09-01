Le Banquet des Charretiers Stade Georges Martin Fuveau
dimanche 13 septembre 2026 · Stade Georges Martin · Fuveau
Informations pratiques
Fuveau
Le Banquet des Charretiers
Dimanche 13 septembre. Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vivez l’effervescence du Banquet des Charretiers à Fuveau! Entre défilés, musique folklorique et gastronomie régionale, cette fête traditionnelle en plein air célèbre les produits du terroir. Un rendez-vous régional incontournable!
Banquet des Charretiers — Saint Éloi de Fuveau 2026
Menu Adulte (38 €)
Entrée Duo de terrines maison
Plat Lasagnes Bastiaise (Bœuf, veau, brousse, tomates)
Fromage Assiette de derived fromages
Dessert Panna Cotta
Inclus Vin et café compris dans le menu
Menu Enfant (15 €)
Nuggets, frites
Gâteau au chocolat
Informations et inscriptions 07 67 44 82 16
comitesaintjeanfuveau@gmail.com .
Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 44 82 16 comitesaintjeanfuveau@gmail.com
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English :
Experience the excitement of the Banquet des Charretiers in Fuveau! With parades, folk music, and regional cuisine, this traditional outdoor festival celebrates local products. A must-see regional event!
L’événement Le Banquet des Charretiers Fuveau a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Fuveau
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