Informations pratiques

Osenbach

Le banquet fermier

Rué de l’étang Osenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Fraîcheur et finesse sont au rendez-vous. Un bœuf fondant issu de notre élevage, sublimé par une préparation artisanale pour un début d’été tout en douceur et en convivialité. Accompagné de frites fraîches maison et d’une salade verte. Ce plat sera le synonyme de la générosité !

Fraîcheur et finesse sont au rendez-vous. Un bœuf fondant issu de notre élevage, sublimé par une préparation artisanale pour un début d’été tout en douceur et en convivialité. Accompagné de frites fraîches maison et d’une salade verte. Ce plat sera le synonyme de la générosité !

Sur l’ensemble des banquets, un bretzel de bienvenue vous est proposé ! Le repas se poursuit, avec la découverte d’un plateau de fromages au lait cru ! Pour terminer, dégustez la traditionnelle coupe glacée, composée de deux boules de glaces (parfums au choix), d’un coulis de fruit, et de chantilly fraiche de la ferme ! .

Rué de l’étang Osenbach 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 07 90 eloiserue@gmail.com

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English :

Freshness and finesse are the order of the day. Tender beef from our own ranch, enhanced by traditional preparation, for a gentle and convivial start to summer. Served with fresh, homemade fries and a green salad. This dish is the very definition of generosity!

L’événement Le banquet fermier Osenbach a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach