Le bar à contes, Parc à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates, Genève
Le bar à contes, Parc à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates, Genève samedi 30 mai 2026.
Le bar à contes Samedi 30 mai, 10h00 Parc à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Des conteurs attendent les visiteurs désireux de commander une histoire. Une fois le choix fait à partir de la carte du jour, le conteur emmène le groupe dans la yourte et raconte…
Parc à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates Route des Chevaliers de Malte Genève 1228 Genève
Dans le cadre du 175 PLO, découvrez un bar d’un autre genre: s’y commandent des légendes au lieu des cafés, des contes au lieu des sirops, des histoires drôles au lieu des bières.
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