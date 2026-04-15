Le bar à contes, Parc à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates, Genève

Le bar à contes Samedi 30 mai, 10h00 Parc à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Des conteurs attendent les visiteurs désireux de commander une histoire. Une fois le choix fait à partir de la carte du jour, le conteur emmène le groupe dans la yourte et raconte…

Parc à côté de la Mairie de Plan-les-Ouates Route des Chevaliers de Malte Genève 1228 Genève

Dans le cadre du 175 PLO, découvrez un bar d’un autre genre: s’y commandent des légendes au lieu des cafés, des contes au lieu des sirops, des histoires drôles au lieu des bières.

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