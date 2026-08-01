Informations pratiques

Mesnil-Saint-Père

Le Bateau Ivre Déjeuner croisière & Promenade commentée

Port de Mesnil Saint-Père Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 12:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Durée environ 2h

Déjeuner + Promenade commentée, sur l’historique du LAC D’ORIENT.



Sur réservation auprès de La Mangeoire.



Départ du Port de Mesnil St Père, selon conditions météorologiques. .

Port de Mesnil Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 20 72 mangeoire@wanadoo.fr

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English :

L’événement Le Bateau Ivre Déjeuner croisière & Promenade commentée Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne