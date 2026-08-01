Le Bateau Ivre Déjeuner croisière & Promenade commentée Mesnil-Saint-Père
jeudi 6 août 2026 · Mesnil-Saint-Père
Informations pratiques
Mesnil-Saint-Père
Le Bateau Ivre Déjeuner croisière & Promenade commentée
Port de Mesnil Saint-Père Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : 30 – 30 – 30 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 12:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Durée environ 2h
Déjeuner + Promenade commentée, sur l’historique du LAC D’ORIENT.
Sur réservation auprès de La Mangeoire.
Départ du Port de Mesnil St Père, selon conditions météorologiques. .
Port de Mesnil Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 20 72 mangeoire@wanadoo.fr
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English :
L’événement Le Bateau Ivre Déjeuner croisière & Promenade commentée Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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