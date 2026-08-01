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AGENDA · Mesnil-Saint-Père

Le Bateau Ivre Déjeuner croisière & Promenade commentée Mesnil-Saint-Père

jeudi 6 août 2026 · Mesnil-Saint-Père

Le Bateau Ivre Déjeuner croisière & Promenade commentée Mesnil-Saint-Père

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Port de Mesnil Saint-Père
Ville
10140 Mesnil-Saint-Père
Département
Aube
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Mesnil-Saint-Père

Le Bateau Ivre Déjeuner croisière & Promenade commentée

Port de Mesnil Saint-Père Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 12:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Durée environ 2h
Déjeuner + Promenade commentée, sur l’historique du LAC D’ORIENT.

Sur réservation auprès de La Mangeoire.

Départ du Port de Mesnil St Père, selon conditions météorologiques.   .

Port de Mesnil Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 20 72  mangeoire@wanadoo.fr

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English :

L’événement Le Bateau Ivre Déjeuner croisière & Promenade commentée Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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