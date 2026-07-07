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Le Battement d’Ailes Journée de constellations familiales Lieu-dit Lauconie Cornil

samedi 25 juillet 2026 · Lieu-dit Lauconie · Cornil

Le Battement d’Ailes Journée de constellations familiales Lieu-dit Lauconie Cornil

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Lieu-dit Lauconie
Adresse
Le Battement d'Ailes
Ville
19150 Cornil
Département
Corrèze
Tarif

Cornil

Le Battement d’Ailes Journée de constellations familiales

Lieu-dit Lauconie Le Battement d’Ailes Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Pacifier et libérer les noeuds relationnels Les conflits Les répétitions Les blocages Les lignées familiales les héritages Les loyautés Pour intégrer les trèsors derrière les blessures la juste place Le juste positionnement Son prope chemin Toutes les parts de soi…
Sur réservation   .

Lieu-dit Lauconie Le Battement d’Ailes Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 18 07 89  lavoiedeslouves@gmail.com

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English : Le Battement d’Ailes Journée de constellations familiales

L’événement Le Battement d’Ailes Journée de constellations familiales Cornil a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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