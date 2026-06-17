Campénéac

Le Bestiaire d’Arcambole concert

Abbaye de Campénéac Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:30:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Du chant des oiseaux au Basilic pétrifiant, de la satire politique aux fantaisies liturgiques, le monde animal est omniprésent dans l’imaginaire médiéval. En écho à la représentation des animaux dans le statuaire, les fresques, sablières et jubés éclésiastiques, l’ensemble Arcambole propose un voyage musical à travers l’Europe, en alternant pièces vocales et instrumentales, monodiques et polyphoniques et ponctuant le propos de récits poétiques.

L’Ensemble Arcambole est composé de musicien·nes professionnel.le.s issu·es du monde des musiques anciennes. L’ensemble fait dialoguer les voix avec un riche éventail d’instruments d’époque, en s’attachant à faire revivre les répertoires avec fraîcheur, précision et poésie.

Magali Hochet Aurélie Lobbé Cécile Pierrot (voix)

Laurence Pottier (vièle, harpe, flûtes) Bruno Ortega (flûtes et percussions) Richard Civiol (luth)

Réservation en ligne. À 15h30. .

Abbaye de Campénéac Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 85 01 88 55

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English :

L’événement Le Bestiaire d’Arcambole concert Campénéac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande