Le bestiaire fantastique de Mouzon Place du Colombier Mouzon
Le bestiaire fantastique de Mouzon Place du Colombier Mouzon vendredi 10 juillet 2026.
Mouzon
Le bestiaire fantastique de Mouzon
Place du Colombier Musée-atelier du Feutre Mouzon Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Dès 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les animaux liés à Mouzon sont nombreux Pélagie la petite brebis du musée, le sanglier de l’usine SOMMER, les gargouilles de l’abbatiale, et tant d’autres. Choisis un animal à représenter avec la technique du feutrage à l’eau.Attention, places limitées. Pensez à réserver !
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Place du Colombier Musée-atelier du Feutre Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 tourisme@ardennemeuse.fr
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English :
There are many animals associated with Mouzon: Pélagie, the museum’s little sheep; the wild boar at the SOMMER factory; the gargoyles on the abbey church; and so many others. Choose an animal to create using the wet-felting technique. Please note: space is limited. Be sure to reserve your spot!
L’événement Le bestiaire fantastique de Mouzon Mouzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme