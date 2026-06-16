Le bestiaire fantastique de Mouzon Place du Colombier Mouzon

Mouzon

Le bestiaire fantastique de Mouzon

Place du Colombier Musée-atelier du Feutre Mouzon Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Dès 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les animaux liés à Mouzon sont nombreux Pélagie la petite brebis du musée, le sanglier de l’usine SOMMER, les gargouilles de l’abbatiale, et tant d’autres. Choisis un animal à représenter avec la technique du feutrage à l’eau.Attention, places limitées. Pensez à réserver !

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Place du Colombier Musée-atelier du Feutre Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

There are many animals associated with Mouzon: Pélagie, the museum’s little sheep; the wild boar at the SOMMER factory; the gargoyles on the abbey church; and so many others. Choose an animal to create using the wet-felting technique. Please note: space is limited. Be sure to reserve your spot!

L’événement Le bestiaire fantastique de Mouzon Mouzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme