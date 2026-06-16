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Le bestiaire fantastique de Mouzon Place du Colombier Mouzon

Le bestiaire fantastique de Mouzon Place du Colombier Mouzon

Le bestiaire fantastique de Mouzon Place du Colombier Mouzon vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Place du Colombier

Adresse : Musée-atelier du Feutre

Ville : 08210 Mouzon

Département : Ardennes

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : 12 12 12 Tarif enfant Dès 6 ans

Mouzon

Le bestiaire fantastique de Mouzon

Place du Colombier Musée-atelier du Feutre Mouzon Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Dès 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Les animaux liés à Mouzon sont nombreux Pélagie la petite brebis du musée, le sanglier de l’usine SOMMER, les gargouilles de l’abbatiale, et tant d’autres. Choisis un animal à représenter avec la technique du feutrage à l’eau.Attention, places limitées. Pensez à réserver !
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Place du Colombier Musée-atelier du Feutre Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91  tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

There are many animals associated with Mouzon: Pélagie, the museum’s little sheep; the wild boar at the SOMMER factory; the gargoyles on the abbey church; and so many others. Choose an animal to create using the wet-felting technique. Please note: space is limited. Be sure to reserve your spot!

L’événement Le bestiaire fantastique de Mouzon Mouzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme