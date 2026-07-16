Mise en marche de la ligne de feutrage Sommer et découverte des Mouz’Marottes, Musée du Feutre, Mouzon

Informations pratiques

Mise en marche de la ligne de feutrage Sommer et découverte des Mouz’Marottes 19 et 20 septembre Musée du Feutre Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Démonstration de feutrage à la machine : découvrez le feutre, le plus ancien textile de l’humanité, ainsi que sa fabrication industrielle chez Sommer, comme dans les années 1940. La démonstration sera suivie d’une présentation des Mouz’Marottes, une compagnie locale de marionnettes à tige.

Musée du Feutre Place du Colombier, 08210 Mouzon, France Mouzon 08210 Mouzon Ardennes Grand Est 0324261063 https://www.mouzon.fr/presentation-du-musee.html Le musée du Feutre possède la particularité d’être à la fois un musée d’art et un musée de société. L’ensemble des collections réunies évoque une approche plurielle d’une technique et d’un produit connu depuis la Préhistoire. Axée sur les rapports entre production industrielle et création contemporaine, la collection permet aux visiteurs de comprendre l’évolution de la production, de l’artisanat à la production industrielle, jusqu’aux oeuvres d’artistes contemporains. Autour d’une très belle yourte d’Anatolie rappelant les origines ancestrales de ce textile, le musée développe un point de vue très large interrogeant tradition et modernité, artisanat et industrie, feutre ethnographique et création contemporaine. Ensemble de mobilier contemporain créé par des designers. Le musée propose également aux visiteurs de prendre une part active dans leur découverte du feutre en participant à des ateliers de créations.

Démonstration de feutrage à la machine : découvrez le feutre, le plus ancien textile de l’humanité, ainsi que sa fabrication industrielle chez Sommer, comme dans les années 1940. La démonstration des…

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