Informations pratiques

Mouzon

VEN’BREBIS Petit peintre en herbe

Place du colombier Mouzon Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Pour clore l’été en beauté, la laine devient peinture ! Grace au piquage, composez votre propre tableau textile, haut en couleurs et unique.Réservation conseillée Dès 7 ans.

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Place du colombier Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

To end the summer on a high note, wool turns into paint! Using the quilting technique, create your own colorful and unique textile artwork. Recommended for ages 7 and up.

L’événement VEN’BREBIS Petit peintre en herbe Mouzon a été mis à jour le 2026-07-31 par Ardennes Tourisme