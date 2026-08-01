VEN’BREBIS Petit peintre en herbe Mouzon
vendredi 28 août 2026 · Mouzon
Informations pratiques
Mouzon
VEN’BREBIS Petit peintre en herbe
Place du colombier Mouzon Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Pour clore l’été en beauté, la laine devient peinture ! Grace au piquage, composez votre propre tableau textile, haut en couleurs et unique.Réservation conseillée Dès 7 ans.
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Place du colombier Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 tourisme@ardennemeuse.fr
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English :
To end the summer on a high note, wool turns into paint! Using the quilting technique, create your own colorful and unique textile artwork. Recommended for ages 7 and up.
L’événement VEN’BREBIS Petit peintre en herbe Mouzon a été mis à jour le 2026-07-31 par Ardennes Tourisme