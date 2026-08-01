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AGENDA · Mouzon

VEN’BREBIS Petit peintre en herbe Mouzon

vendredi 28 août 2026 · Mouzon

VEN’BREBIS Petit peintre en herbe Mouzon

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Place du colombier
Ville
08210 Mouzon
Département
Ardennes
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif inscription

Mouzon

VEN’BREBIS Petit peintre en herbe

Place du colombier Mouzon Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Pour clore l’été en beauté, la laine devient peinture ! Grace au piquage, composez votre propre tableau textile, haut en couleurs et unique.Réservation conseillée Dès 7 ans.
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Place du colombier Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91  tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

To end the summer on a high note, wool turns into paint! Using the quilting technique, create your own colorful and unique textile artwork. Recommended for ages 7 and up.

L’événement VEN’BREBIS Petit peintre en herbe Mouzon a été mis à jour le 2026-07-31 par Ardennes Tourisme

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