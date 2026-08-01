Informations pratiques

Mouzon

VEN’BREBIS Feutrecraft, Cubes en folie

Place du colombier Mouzon Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Bienvenue dans l’univers pixelisé du feutre !Un atelier ludique ou il est possible, cube après cube, de créer son propre petit monde en laine feutrée.Les fans de blocs vont adorer !Réservation conseillée / Dès 6 ans.

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Place du colombier Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

Welcome to the pixelated world of felt! A fun workshop where, cube by cube, you can create your own little world out of felted wool.Block lovers will adore it! Reservations recommended / Ages 6 and up.

L’événement VEN’BREBIS Feutrecraft, Cubes en folie Mouzon a été mis à jour le 2026-07-31 par Ardennes Tourisme