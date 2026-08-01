Informations pratiques

Mouzon

VEN’BREBIS Mon herbier en laine

Place du colombier Mouzon Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Composez votre herbier… en laine feutrée ! Grâce à la technique du piquage, donnez vie à des feuilles, des fleurs et des plantes toutes douces, à emporter chez vous.Réservation conseillée / Dès 7 ans.

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Place du colombier Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

Create your own herbarium… out of felted wool!%A0 Using the needle-felting technique, bring soft leaves, flowers, and plants to life to take home with you.Reservations recommended / Ages 7 and up.

L’événement VEN’BREBIS Mon herbier en laine Mouzon a été mis à jour le 2026-07-31 par Ardennes Tourisme