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AGENDA · Mouzon

VEN’BREBIS Mon herbier en laine Mouzon

vendredi 7 août 2026 · Mouzon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Place du colombier
Ville
08210 Mouzon
Département
Ardennes
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif inscription

Mouzon

VEN’BREBIS Mon herbier en laine

Place du colombier Mouzon Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Composez votre herbier… en laine feutrée !  Grâce à la technique du piquage, donnez vie à des feuilles, des fleurs et des plantes toutes douces, à emporter chez vous.Réservation conseillée / Dès 7 ans.
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Place du colombier Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91  tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

Create your own herbarium… out of felted wool!%A0 Using the needle-felting technique, bring soft leaves, flowers, and plants to life to take home with you.Reservations recommended / Ages 7 and up.

L’événement VEN’BREBIS Mon herbier en laine Mouzon a été mis à jour le 2026-07-31 par Ardennes Tourisme

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