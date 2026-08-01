VEN’BREBIS Mon herbier en laine Mouzon
vendredi 7 août 2026 · Mouzon
Informations pratiques
Mouzon
VEN’BREBIS Mon herbier en laine
Place du colombier Mouzon Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Composez votre herbier… en laine feutrée ! Grâce à la technique du piquage, donnez vie à des feuilles, des fleurs et des plantes toutes douces, à emporter chez vous.Réservation conseillée / Dès 7 ans.
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Place du colombier Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 tourisme@ardennemeuse.fr
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English :
Create your own herbarium… out of felted wool!%A0 Using the needle-felting technique, bring soft leaves, flowers, and plants to life to take home with you.Reservations recommended / Ages 7 and up.
L’événement VEN’BREBIS Mon herbier en laine Mouzon a été mis à jour le 2026-07-31 par Ardennes Tourisme
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