Giffaumont-Champaubert

Le boost carburant

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

ROULEZ JOUEZ GAGNEZ du 1er mai au 28 mai 2026 on met de l’énergie dans votre visite avec 2000€ d’essence offerts. Comment participez? A chaque visite: scanner votre carte CLUB sur la borne ou renseignez directement vos informations puis glissez votre bulletin dans l’urne en salle des jeux. Chaque passage vous offre une chance supplémentaire de gagner.

5 gagnants par semaine, tous les jeudis à 18h place au verdict: 5 tirages au sort 5 cartes cadeaux essence de 100€ à gagner rendez-vous tous les jeudis du moi de mai à 18h pour découvrir les gagnants du jour.

Le Boost Carburant

Une opération qui vous accompagne tout au long du mois, pour faire le plein de plaisir… et peut-être repartir avec votre prochain plein offert.

Rendez-vous en salle pour tenter votre chance.

* Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…

Retrouvez nos conseils sur JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13) Appel non surtaxé.

** Présence obligatoire au tirage au sort le dimanche 26 avril à 17h pour remporter les cadeau mis en jeu. .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le boost carburant Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne