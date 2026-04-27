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Le Bourricot weekend anniversaire Giffaumont-Champaubert

Le Bourricot weekend anniversaire Giffaumont-Champaubert vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Le Bourricot

Ville : 51290 Giffaumont-Champaubert

Département : Marne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Giffaumont-Champaubert

Le Bourricot weekend anniversaire

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-01

Tout public
Le Bourricot fête son anniversaire le weekend du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai 2026 avec une soirée le vendredi et samedi, beaucoup de surprises au programme, animations mucisales!
Vendredi 1er mai DJ set by AVOLIM
Samedi 2 mai concert Amaury Faivre: Blues Folk acoustique   .

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est  

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English :

L’événement Le Bourricot weekend anniversaire Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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