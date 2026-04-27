Giffaumont-Champaubert

Le Bourricot weekend anniversaire

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

Le Bourricot fête son anniversaire le weekend du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai 2026 avec une soirée le vendredi et samedi, beaucoup de surprises au programme, animations mucisales!

Vendredi 1er mai DJ set by AVOLIM

Samedi 2 mai concert Amaury Faivre: Blues Folk acoustique .

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

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English :

L’événement Le Bourricot weekend anniversaire Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne