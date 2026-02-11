Le Bouche-à-Oreille ! Rue Jean Teillet Saint-Junien

Le Bouche-à-Oreille !

Médiathèque Saint-Junien

2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Vous ne connaissez pas encore le Bouche-à-oreille ? Il est temps d’y remédier !

Venez vivre un moment chaleureux à la Médiathèque de Saint-Junien, placé sous le signe du partage, de la curiosité et des découvertes culturelles. Le principe ? Chacun vient échanger ses coups de cœur et découvrir ceux des autres Livres, Films, Musique, Podcasts, Spectacles, Expos, Balades culturelles, Bons plans numériques…

Que vous soyez lecteur passionné, cinéphile, curieux ou simple explorateur culturel, vous repartirez avec plein d’idées et d’envies nouvelles.

Sur inscription conseillée ! .

+33 7 60 92 49 20 mediationculturelle@saint-junien.fr

Le Bouche-à-Oreille !

