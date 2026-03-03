Loto par Bellevue Partage Salle des fêtes Saint-Junien

Loto par Bellevue Partage

Salle des fêtes Place Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Ne manquez pas l’événement convivial organisé par Bellevue Partage à Saint-Junien. Il vous invite à son grand loto, où surprises, rires et gains sont au rendez-vous. Ouverture des portes avant le début des parties réservez dès maintenant par SMS pour garantir votre place.

Des lots exceptionnels sont à remporter, dans une ambiance chaleureuse et festive. Profitez aussi d’une restauration et d’une buvette sur place pour savourer chaque instant. Un moment idéal pour se retrouver entre amis ou en famille.

Faites circuler l’info et venez partager une soirée inoubliable ! .

Salle des fêtes Place Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 82 64 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto par Bellevue Partage

L’événement Loto par Bellevue Partage Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin