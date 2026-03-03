Concours de belote à Saint-Junien Salle des fêtes de Glane Saint-Junien

Concours de belote à Saint-Junien

Salle des fêtes de Glane Route de Croyer Saint-Junien Haute-Vienne

Venez vibrer autour d’un concours de belote convivial à Saint-Junien !

Organisé par Bellevue Partage, ce tournoi est l’occasion idéale de partager des moments chaleureux entre passionnés, amateurs ou simples curieux. Dans une ambiance détendue et amicale, affûtez vos stratégies, défiez vos voisins de table et laissez-vous porter par l’esprit de compétition… et de bonne humeur !

Ouvert à tous, ce concours met en avant l’entraide et la convivialité, avec des lots à gagner pour les plus malins. Que vous soyez un joueur aguerri ou un débutant, venez découvrir ou redécouvrir ce jeu emblématique, autour d’un verre et de fous rires garantis.

Inscriptions et informations sur place ou auprès de Bellevue Partage. .

Salle des fêtes de Glane Route de Croyer Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 96 18 40

