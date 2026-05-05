Visite Guidée Spéciale Famille Cité du Cuir Cité du Cuir Saint-Junien

Saint-Junien

Visite Guidée Spéciale Famille Cité du Cuir

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-20

Plongez en famille dans l’univers fascinant du cuir lors d’une visite guidée conviviale et accessible à tous ! Pendant une heure, une médiatrice vous accompagne pour percer les secrets de cette matière vivante et surprenante. De la transformation de la peau en cuir jusqu’à ses multiples usages aujourd’hui, découvrez les différentes étapes, les savoir-faire et la richesse des textures. Petits et grands seront captivés par cette immersion ludique et pédagogique, idéale pour éveiller la curiosité et mieux comprendre un matériau du quotidien. Une expérience enrichissante à partager ensemble, entre découverte, échanges et émerveillement ! .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68

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English : Visite Guidée Spéciale Famille Cité du Cuir

L’événement Visite Guidée Spéciale Famille Cité du Cuir Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin