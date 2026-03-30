La petite histoire Salle Laurentine Teillet Médiathèque Saint-Junien

La petite histoire

Salle Laurentine Teillet Médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Plongez vos enfants dans un moment de découverte et de partage à la médiathèque de Saint-Junien ! Dès 16h30, l’espace jeunesse s’anime pour accueillir les petits curieux et leurs familles dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Adaptée aux enfants dès 3 ans, cette activité promet de stimuler l’imaginaire tout en offrant un joli temps d’évasion. C’est l’occasion idéale de profiter d’un rendez-vous culturel accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Pensez simplement à réserver vos places. Une belle invitation proposée par le Service municipal d’action culturelle de la Ville de Saint-Junien un moment à vivre ensemble, pour éveiller la curiosité, s’émerveiller et créer de précieux souvenirs en famille. .

Salle Laurentine Teillet Médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediationculturelle@saint-junien.fr

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English : La petite histoire

L’événement La petite histoire Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin