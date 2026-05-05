Démonstrations de coupe et couture Cité du Cuir Saint-Junien

Saint-Junien

Démonstrations de coupe et couture

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-23

Au fil de votre visite, laissez-vous surprendre par des démonstrations vivantes qui rythment le parcours muséal ! Incluses dans votre billet d’entrée, ces animations vous offrent une immersion encore plus riche et interactive. Ici, les savoir-faire prennent vie sous vos yeux, les gestes se dévoilent et les histoires se racontent autrement. C’est l’occasion idéale de prolonger la découverte, d’échanger avec des passionnés et de mieux comprendre les secrets qui se cachent derrière les collections. Petits et grands se laissent facilement captiver par ces instants privilégiés qui rendent la visite encore plus mémorable. Une belle façon d’allier curiosité, plaisir et découverte, sans supplément, simplement en vous laissant porter au fil du parcours. .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68

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English : Démonstrations de coupe et couture

L’événement Démonstrations de coupe et couture Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin