Atelier pêche nature à Saint-Junien Saint-Junien
Atelier pêche nature à Saint-Junien Saint-Junien mercredi 10 juin 2026.
Saint-Junien
Atelier pêche nature à Saint-Junien
Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
L’Atelier Pêche Nature à pour objectifs de permettre à un public âgé de 7 à 17 ans, de s’initier et de progresser dans une ou plusieurs techniques de pêche, en adoptant un comportement autonome et responsable vis-à-vis de l’environnement et des autres usagers du milieu aquatique.
La formation comprend
– des cours théoriques (découverte du milieu aquatique, des poissons, réglementation, environnement, organisation de la pêche en France …).
– des cours pratiques (connaissance du matériel, nœuds de pêche, montages…).
– des séances de pêche (technique de lancer, de pêche, choix du poste, connaissances des leurres, esches et amorçage, manipulation du poisson…).
L’encadrement est assuré par un moniteur guide de pêche diplômé, assisté par des membres bénévoles de l’association agréée de pêche locale (AAPPMA).
Réservation en ligne. .
Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier pêche nature à Saint-Junien
L’événement Atelier pêche nature à Saint-Junien Saint-Junien a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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