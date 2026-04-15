Molière et ses masques La Mégisserie Saint-Junien
Molière et ses masques La Mégisserie Saint-Junien mardi 5 mai 2026.
Saint-Junien
Molière et ses masques
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 21:30:00
Date(s) :
2026-05-05
Plongez dans l’univers pétillant de Molière avec Molière et ses masques , un spectacle drôle et inventif proposé par la Compagnie Le K ! À partir de 8 ans, laissez-vous emporter par cette fresque théâtrale rythmée qui retrace, avec humour et fantaisie, la vie de Jean-Baptiste Poquelin et l’incroyable aventure de L’Illustre Théâtre . Sur un simple tréteau de bois, six comédiens débordent d’énergie pour faire revivre farces et comédies dans une mise en scène vive, moderne et joyeusement décalée. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, où le théâtre se fait accessible, vivant et terriblement amusant ! Trois rendez-vous en plein air à ne pas manquer pour redécouvrir Molière autrement. .
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Molière et ses masques
L’événement Molière et ses masques Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres de Limousin
À voir aussi à Saint-Junien (Haute-Vienne)
- Atelier cuisine Cité de Fayolas Bât O Saint-Junien 24 avril 2026
- À nos forêts Saint-Junien 25 avril 2026
- L’orgue pour la collégiale Ouverture des parrainages Place Deffuas Saint-Junien 26 avril 2026
- Le CPF une clé pour développer vos compétences Saint-Junien 28 avril 2026
- Circuit à vélo de Saint-Junien à Saint-Victurnien Saint-Junien Haute-Vienne 1 mai 2026